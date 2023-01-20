Edirne'de sağanak etkili oluyor

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi duraklarda, kimi dükkan tentelerinin altında, kimi de iş hanı ve pasajların içinde sağanağın dinmesini bekledi.

Sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintisine neden oldu, trafikte yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yarın öğlen tekrar etkili olması beklenen sağanağın, gelecek hafta sonuna dek aralıklarla etkisini göstereceği öngörülüyor.