Edirne'de öğrenciler sahiplendikleri köpeğin ismini sandığa oy atarak belirledi

Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinden okulda bakmak için bir köpek sahiplendi.

Öğrenciler belirledikleri "Karamel" ve "Köpük" isimlerinden birini seçmek için okul bahçesinde sandık kurup oy kullandı.

Köpeğin adı oy çokluğuyla "Köpük" oldu.

Oylamanın ardından öğrenciler Köpük'ü uzun süre sevdi. Keşan Belediyesince Yekta Baydar Ortaokuluna köpek kulübesi ve mama hediye edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğrencileri tebrik ederek "Köpük, okulumuzun 721. öğrencisi olacak. Barınağımızdan sahiplenilen köpeğe demokratik bir seçimle isim koyuldu. Hayvan sevgisi de eğitimin bir parçası ve okullarımızda hayvan sevgisi büyüyor. Çocuklarımızın Köpük'e çok iyi bakacağını biliyoruz." dedi.

Oylama etkinliğine Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Okul Müdürü Sercan Kemik, idareciler ve öğretmenler de katıldı.