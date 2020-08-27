AjansHaber.com.tr Gündem Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası Minibüse maskesiz binen yaşlı adamın, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. 27 Ağustos 2020 15:29 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 15:31 edirne minibüs kavga Yorumlar Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!
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