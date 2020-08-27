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Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası

Minibüse maskesiz binen yaşlı adamın, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

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