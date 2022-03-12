Edirne'de kaybolan yaşlı kadını AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'de yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi sabah saatlerinde kayboldu.

Erdi'den haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu.

AFAD ve jandarma ekipleri, Erdi'nin bulunması için köy çevresinde arama çalışması yaptı.

Jandarma komando timlerinin katıldığı, iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışma sonucu yaşlı kadın bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Erdi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.