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Edirne'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda yangın çıktı

Edirne’de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ağaçlık alana sıçradı

Yangının ağaçlık alana sıçraması nedeniyle Atatürk Bulvarı, polis tarafından trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Geri dönüşüm işçisi İbrahim Karaarslan, yangında üç günde topladığı malzemelerin heba olduğunu söyledi.

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