Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenlerden birinin köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi
Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yanında bulunan köpeğin, grupta yer alan kadına ait olduğu, kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.