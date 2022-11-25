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Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, son bir haftada jandarma ekiplerince 565 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı kontrollerde 5 araçta 6 göçmen kaçakçısı ve 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sınır hattındaki devriye faaliyetlerinde de yasa dışı giriş ve çıkışa teşebbüs eden 534 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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