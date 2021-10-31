EDHO'nun hayranlarına kötü haber: Oktay Kaynarca sosyal medyadan duyurdu

zleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. EDHO'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

Hayranlarına teşekkür etti

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.