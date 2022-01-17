Eda Erdem, Mesut Özil'i geçti
Fenerbahçe voleybol takımının kaptanı Eda Erdem, futbol takımının kaptanı Mesut Özil'i forma satışında geride bıraktı.
Fenerbahçe son iki sezondur, voleybol, futbol ve basketbol branşlarındaki oyuncularının giydiği formaları satışa çıkarıyor.
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Açık arttırma yöntemiyle satışa çıkarılan formalar Fenerbahçe'ye maddi destek sağlıyor.
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Fenerbahçe'nin ve Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, forma satışında yıldız futbolcu Mesut Özil'i geçti.
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Milli voleybolcu Eda Erdem'in forması 720 Euro'ya (11 bin 120 TL) satıldı.
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