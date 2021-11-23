Eda Ece'den, Danilo Zanna iddialarına fotoğraflı yanıt!

Adı İtalyan şef Danilo Zanna ile anılan Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo’yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen ‘sık sık görüşüyorlar’ haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar” ifadelerine yer verdi.