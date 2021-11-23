Eda Ece'den, Danilo Zanna iddialarına fotoğraflı yanıt!
Adı şef Danilo Zanna ile aşk iddialarına karışan oyuncu Eda Ece'den fotoğraflı yanıt geldi.
Yasak Elma dizisindeki performansı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Eda Ece, hakkında çıkan aşk iddialarına çok kızdı.
Adı İtalyan şef Danilo Zanna ile anılan Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo’yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen ‘sık sık görüşüyorlar’ haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar” ifadelerine yer verdi.
Güzel oyuncu yaşananların ardından, İnstagram hesabında basketbolcu sevgilisiyle birlikte çektiği fotoğrafları paylaştı.
Sevgilisi ile paylaştığı fotoğraflara "Gerçek Hayat 2" yazan Eda Ece, aşk iddialarına fotoğraflı yanıt vermiş oldu.