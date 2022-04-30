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Eczacıbaşı, THY'ye set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3'üncülük-4'üncülük ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları serisinin 2'nci karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü saat 15:00’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

Eczacıbaşı, bu karşılaşmayı da kazanması halinde sezonu 3'üncü sırada bitirecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu.

Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı, Polen, Orthmann, Bahar, Ceren (L), Şeyma, Ada, Van Ryk, İrem, Berin (L).

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Fatma.

Setler: 0-3 (18-25,19-25, 20-25)

Süre: 83 dakika (24,30,29) 

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