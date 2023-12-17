Eczacıbaşı Dynavit şampiyon oldu!

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda finalin adı Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaştı.

Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit oldu.

1.SET: Vakıfbank 25 - 19 Eczacıbaşı

2.SET: Vakıfbank 23 - 25 Eczacıbaşı

3. SET: Vakıfbank 23 - 25 Eczacıbaşı

4.SET: Vakıfbank 25 - 23 Eczacıbaşı

FİNAL SETİ: Vakıfbank 9 - 15 Eczacıbaşı

İlk kez Türk finali

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi.

İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele etti.