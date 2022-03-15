Eczacıbaşı Dynavit avantajı kaptı

Çekişmeli karşılaşmanın ilk setinde, etkili hücumları ve servisleriyle rakibine üstünlük sağlayan turuncu beyazlılar, seti 25-19 kazandı. Amerikalı smaçör McKenzie Adams ilk sette servisten aldığı 3 sayıyla ön plana çıktı.

İkinci set başa baş sayılarla başlarken; kaptan Tijana Boskovic’in 13 sayılık katkısı yeterli olmadı ve konuk ekip seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kontrolü tekrar ele geçiren Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 önde bitirdi. Kaptan Boskovic aldığı 12 sayıyla sete damgasını vurdu. Karşılaşmanın son setinde, 25-17‘lik skorla maçı 3-1 kazanarak final karşılaşmasında avantajı kaptı. Turuncu beyazlılar, toplamda 8 servis ve 10 blok sayısı elde etti.

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı Dynavit rövanş mücadelesi, 22 Mart Salı günü TSİ 21.00’de Almanya’nın Stuttgart şehrinde oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin)

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Nowicka, Berger, Todorova, Jasper)

Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17

Süre: 101 dakika (23, 26, 28, 24)