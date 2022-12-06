Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!

Ünlü spiker Ece Üner, ekranlara dönüyor. Bir süredir herhangi bir kanalda görev almayan Üner, sosyal medya hesabı üzerinden yeni işini duyurdu.

Habertürk ve Show Tv'de ana haber bülteni sunan Üner, daha sonra aldığı bir kararla gündüz kuşağına geçmiş fakat bir süre sonra programı yayından kaldırılmıştı.

Ece Üner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TV100'e transfer olduğunu açıkladı. Üner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren TV100 Ana Haber’de kavuşmak üzere."