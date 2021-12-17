Ece Üner'e reyting şoku! Müge Anlı bir rakibini daha yendi
Haber spikerliğinden istifa ederek gündüz kuşağına transfer olan Ece Üner'in programı reytingde çakıldı. Müge Anlı'ya rakip olan Üner'in programı yayından kaldırılıyor.
Başarılı haber spikeri Ece Üner gündüz kuşağında aradığını bulamadı. "Ece Üner ile Susma" programı reytinglerde beklentileri karşılayamadı.
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9 Ağustos'ta başlayan program 4 buçuk ay sonra yayından kaldırılıyor.
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Bugün son kez yayınlanacak olan "Ece Üner ile Susma" programı ekranlara veda ediyor.
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Toplam 95. bölüm süren program reytinglerde beklentilerin altında kaldı.
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