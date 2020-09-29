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Ece Üner'den Kardashian'a ibretlik cevap

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında Türkiye hakkındaki asılsız suçlamalarını ti'ye alan ifadeleri, sosyal medyaya büyük beğeni topladı.


Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’dan Azerbaycan ve Türkiye hakkında skandal bir çıkış gelmiş; Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıyı yok sayan Kardashian, Azerbaycan’ın !savaş propagandası! için sosyal medyayı bloke ettiğini öne sürmüştü.

Kardashian’ın paylaşımlarının ardından Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Kardashian’a muhteşem bir yanıt verdi. Üner, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullandı.

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