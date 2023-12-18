Ece Ronay adliyeye sevk edildi!
Pendik ve Kocaeli’de eski eşi Mehmet Bilir’e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda, eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri sona erdi.
Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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