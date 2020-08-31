Ece Mumay: Sahnede Kürtçe şarkı da söyleyebilmeliyiz

22 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, Hatay'da konser verdi. İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkısına çektiği kliple tanınarak televizyonlara çıkan Ece Mumay, kazandığı şöhret ile şarkıcı oldu.

BÖYLE BİR YASAK YOK

'Galaksi' isimli parçası ile şimdilerde YouTube trendlerde olan genç şarkıcı Ece Mumay'ın Hatay konserinde yaptığı bir konuşma olay oldu. Konser sırasında her dilde şarkı söylenebilmesi gerektiğini belirten Mumay, Türkiye'de Kürtçe ve Arapça dillerinde konserler verilmediği imasında bulunarak bu dillerde de konser verilebilmesi gerektiğini söyledi.

"ALMANCA OKUYORSAK, KÜRTÇE DE, ARAPÇA DA OKUMAK HAKKIMIZ"

Sektörde yeni olan 22 yaşındaki genç şarkıcının açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Bu sahnede Almanca okuyorsak Türkçe de, Kürtçe de, Arapça da her şeyi okumak hakkımız. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yok. Müziğin dini dili ırkı yoktur arkadaşlar. Yani... Ve ben bunu kendi jenerasyonuma aşılamak istiyorum sizlerin yardımıyla. Bu şarkıları dinleyip, bu şarkıları beğendiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim."