Ebu Ebuyde'den İsrail'e "Hazırız" mesajı!

İzzedin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in katliam saldırıları devam ederken yeni bir açıklama yayımladı.

İsrail'e yıpratma savaşı konusunda meydan okuyan Ebu Ubeyde, Gazze ve Filistin için tüm dünyada dayanışma içinde olan özgür insanlara da selamı gönderdi.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:

"7 Ekim'den bu yana geçen 32 haftada Gazze halkı ve direnişi, düşmanın barbarlığına karşı eşit olmayan bir savaş ve efsanevi bir savunma gerçekleştirdi. Uzun günler, geceler ve haftalar boyunca, düşman ve onun Nazi hükümeti halkımıza karşı en iğrenç soykırım suçlarını işledi."

"İSRAİL; REFAH, ZEYTUN VE JABALİA'YA KARA SALDIRISI BAŞLATMAYA KARAR VERDİ"

"Düşman ordusu Gazze'de işlediği suçlarla askeri başarı olarak övünüyor. Düşman, bir dizi karışıklık içinde, kolayca hedef haline geldiklerini düşünerek Refah, Zeytun mahallesi ve Jabalia'ya kara saldırısı başlatmaya karar verdi."

EBU UBEYDE, İSRAİL'E MEYDAN OKUDU

"İşgali ifşa eden bu eşi benzeri görülmemiş dayanışma, Aksa Tufanı'nın küresel bilinçte yarattığı depremin bir ifadesidir. Düşmanla uzun bir yıpratma savaşına hazırız."

"Halkımızı yok etmek için kullanılan ABD silahları, bu kriz düşmanının tek başarısı olan büyük yıkıma neden oluyor. Biz gökyüzüyle, havasıyla, denizi ve kumuyla Gazze'yiz ve düşmana yaklaşmakta olanın daha da kötü olduğunu söylüyoruz."