Ebru Şallı isyan etti; "Azıcık Allah korkunuz olsun"

Geçtiğimiz yıl 8 yaşındaki oğlu Pars'ı yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden eski manken Ebru Şallı, birkaç gün önce de babasını kaybetti. Şallı'nın babasını defnettikten sonra sosyal medya hesabından ürün tanıtımı yapması bazı takipçilerinin tepki göstermesine neden oldu.

Bunun üzerine Ebru Şallı, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı;

Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!

Bu arada arkamda koca bir sevgi seli, ordu var; beni yalnız bırakmayan, destekleyen... Başsağlığı dileyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi çok seviyorum. Kalplerimiz hep bir...