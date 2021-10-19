Ebru Polat 12 saatte 40 bin TL kazanıyor!

Kendi kozmetik markasını piyasaya süren şarkıcı Ebru Polat, TV 8 ekranlarında yer alan "2.Sayfa" programına konuk oldu. Kendi markasıyla çıkardığı ürünleri sosyal medya hesaplarından tanıtarak büyük kazanç elde eden Ebru Polat günlük gelirini de açıkladı.

Satışların çok iyi gittiğini vurgulayan Ebru Polat, sahibi olduğu ürünlerin diğer kozmetik ürünleri arasında üçüncü olduğunu belirtti. Canlı yayında sahibi olduğu markanın satış rakamlarını açıklayan Polat, telefonunu kameralara göstererek 12 saatte 1890 adet şampuan sattığını belirtti.

Markasına büyük emek verdiğini vurgulayan Ebru Polat, satışlardan elde ettiği toplam gelir sorulduğunda ise "Toplamı söyletmeyin ayıp olur. En çok satanlardan biri benim markam. Gerçekten çok emek veriyorum" dedi. Ürünlerinin tamamının organik olduğunu belirten Polat, "Ürünlerim kıyas kabul etmez. Kimsenin alamadığı bir maddenin satış lisansını aldım." dedi.