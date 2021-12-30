Ebrar'ın sevgilisinin fotoğrafları olay oldu
Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'nin dekolteli fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, başarılı spor kariyeri yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Ebrar Karakurt 17 Ocak 2000 Balıkesir doğumlu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metre. Ebrar Karakurt 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.
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Ebrar Karakurt'un bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İmge'nin dekolteli paylaşımları sosyal medyada gündem oldu, binlerce beğeni aldı.
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Cinsel yönelimleri nedeniyle toplumun bir kısmı tarafından eleştirilirken, bir kısmı tarafından sahip çıkılan Ebrar Karakurt her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.
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