Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'da!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu. Karakurt yeni sezonu, Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ekibinde geçirecek.

İtalyan ekip Igor Gorgonzola'nın başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar Karakurt'un gelecek sezon için başka bir takımla anlaştığını söyledi. Saporiti, "Haber doğru, inkar etmiyorum. Ama onun son maçlarda formunun düşüklüğüne neden olan dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt'un yeni adresinin Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad olduğu ortaya çıktı. Yeni takımından yıllık 800 bin dolar kazanacağı öğrenilen Ebrar Karakurt'un teklifi kabul ettiği ve haziran ayının ardından imzayı atacağı ifade edildi.