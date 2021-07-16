EA'den İstediği Fidyeyi Alamayan Hackerlar, Verileri Paylaşmaya Başladı: 'Ödeme Yapmazsanız Devam Edeceğiz'

Yaklaşık 1 ay önce EA’in sunucularından FIFA 21, FIFA 22 ve EA’in oyun motoru olan FrostBite’ın dosyalarının hackerlar tarafından çalındığını sizlere aktarmıştık. Verileri çalan hackerlar, yapılan açıklamada bu hack işlemini EA çalışanlarının olduğu Slack sunucusuna sızarak yaptığını da açıkça belirtmişti.

Dev video oyun şirketi Electronic Arts (EA), bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı.



🔹Saldırıda 780 GB'lık verinin çalındığı iddia edildi.

🔹Şirket, hiçbir oyuncusunun verisinin çalınmadığını açıkladı.https://t.co/WMzugDPeyC — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 10, 2021

780 GB’lık veriyi çalan hackerlar önce bu verileri dark web üzerinde satışa çıkarmış, daha sonrasında ise EA yetkililerine ulaşarak verilere karşılık fidye istemişti. EA ise bu tehditlere boyun eğmeyerek istenilen fidyeyi ödememişti.

Vice’ın haberine göre hackerlar, sahip oldukları 780 GB’lık veriden 1,3 GB’lık bir bölümü dark web’de kullanıcılara sundu. Bu dosyalar, EA’in bilgisayarlar için geliştirmiş olduğu Origin uygulamasının kodlarını ve bazı geliştirme araçlarını barındırıyor. Hackerlar ayrıca EA’in hâlâ tehditlerini görmezden geldiğini de belirtti.

“Birkaç hafta önce EA’e fidye isteğimizi belirten bir e-posta gönderdik ancak bizi umursamadılar. Bu yüzden bu dosyaları paylaşıyoruz. Eğer bizimle iletişime geçmez ya da bize fidye ödemesi yapmazlarsa bu verileri paylaşmaya devam edeceğiz” diyerek tehditlerini yineleyen hackerlar, EA’den bu fidyeyi almak için ellerinden geleni yapıyor.

EA yetkilileri, durumu nasıl çözecekleri ile ilgili detaylı bir açıklama yapmazken durumun farkında olduklarını ve bu durumun çözülmesi için yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştıklarını belirtmekle yetindi. Ayrıca yetkililerin ortaya çıkan dosyaları taradıkları ve bunların gerçekten şirkete ait olup olmadıklarının tespit edilmeye çalışıldığı da belirtildi. EA’in yakın zamanda bu fidye teklifini kabul etmesi pek mümkün görünmüyor.

İşin komik tarafı ise hackerlar, Vice yetkililerine ulaşarak EA'den fidyeyi ödemesini istedi. Anlaşılan o ki iki taraf arasında gerilim önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. EA'in bu işten nasıl sıyrılacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.