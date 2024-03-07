e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!
SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan destek ödemeleri, sahipleri tarafından hesaplarda unutulabiliyor. Profillerini kontrol eden bazı vatandaşlar hesapta para görebiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan için sağlanan ödemeler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri kişiler tarafından unutabiliyor ya da fark edilemiyor.
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e-Devlet üzerinden BES ve şahıs ödemelerinizi görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
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Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor.
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Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.
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