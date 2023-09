E-devlet giriş ve şifre alma nasıl yapılır? – Şifremi unuttum nasıl öğrenirim? Sorgulama

Tüm Türkiye vatandaşların resmi evraklarına kurumlarda sıra beklemeden ulaşması için e-devlet içerisinde bir çok hizmeti barındırıyor. E-devlet her alanda vatandaşın ihtiyacını karşılamakla birlikte yeni geliştirilen uygulamalar ile işlemler kolay ve pratik şekilde gerçekleştiriliyor. Geniş bir platform olan bu hizmet sadece bilgisayar üzerinden değil, akıllı telefonlardan da kullanılabiliyor. Bu işlemleri yapmak için ise tek bir şeye ihtiyacınız var e-devlet giriş sayfası ile şifre işlemini yaptıktan sonra her konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Türksat AŞ. Genel Müdürü Ensar Gül, devlet Kapısı güvenliği ile ilgili şunları söyledi: "Eğer bir kurum, hizmetlerini Devlet Kapısı üzerinden verirse siber saldırılara karşı daha güvenli hale gelir. Çünkü herhangi bir saldırı ilk önce Devlet Kapısı'na gelecek ve biz bu konuda gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak hizmetleri doğrudan kendileri veren kurumların web sitelerinde herhangi bir açıklık varsa kötü niyetli kişiler o kurumun veri tabanına daha kolay erişebilir. Diğer türlü, arada biz varız. Önce bizi, sonra kurumun kendi güvenlik duvarlarını geçmelerini lazım. Dolayısıyla, Devlet Kapısı'nın kullanılması kurumların siber güvenliğini artırıyor." dedi. Yeni uygulamaya başlanan hizmetlerden birisi de mobil hat sorgulama bu uygulama ile adınıza kayıtlı bir mobil hat olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer bu sayfa ile ilgili açıklamada bulundu. Oluşturulan sorgulama sisteminde bilgi dışında 264 tane mobil hat taspit edildi. Bir çok kişinin sorunu haline gelen e-devlet şifremi unuttum nasıl öğrenirim detayları Ajanshaber.com'da.

E-DEVLET GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇOK PRATİK



Giderek hayatımızı kolaylaştıran online işlemler büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Artık resmi kurumlarla ilgili işlemleri bir yere gitmeden giriş sayfası olan www.turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz. En önemlileri e-devlet giriş sayfası ile yapılan vergi borcu, diploma kayıtları, sabıka sorgulama,sorgulama işlemleridir. Tüm bu işlemleri yapmak için sayfayı açtığınızda ekrana giriş butonu gelecektir ve bu kısma kimlik numaranızı, postahanelerden aldığınız e-devlet giriş sayfası şifrenizi girmeniz gerekiyor. Online sayfalar üzerinde yer alan bu sanal portal internet ile tüm kamu uygulamaları tek bir çatı altında toplanmış oluyor ve vatandaşlar çok kısa süreler içinde ulaşmak istedikleri belge ve bilgilere ulaşabiliyor. Önceden olduğu gibi devlet işleri için uzun kuyruklara girmeye ve vakit kaybetmeye gerek yok tüm işlemleri halletmek için sadece tek tık yetiyor. Bu uygulama ile devlet hizmetlerinin vatandaşa kaliteli, etkin, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşması hedeflenmektedir. Vatandaşlar e-devlet giriş sistemi ile üniversite ön kayıt yaptırmak, lisans tamamlama başvurusu gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Dışarı çıkmadan resmi işlerini yapmak isteyenler için çok kullanışlı olan giriş sayfası ikametgah adresinden, sabıka kaydı, gelir testi, bimer, işçi sendikaları ve sorgulama işlemleri gibi bir çok konuda işlem yapma olanağı sağlıyor. Bu sistem içerisinde bir çok uygulamayı barındırdığı için, tek bir şifre ile tüm hizmetlerden faydalanmanıza olanak veriyor böylece zamandan tasarrufu sağlıyor. mniyeti Kara Ruhsatı Borç Sorgulama, Hava Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama, 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama, esleki Yeterlilik Sınav Başvuru, Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama, Merkezi Kayıt Kuruluş e-Yönet Portalı'na kadar daha aklınıza gelmeyecek bir çok konuda bilgiye ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar e-devlet giriş uygulaması ile üniversite ön kayıt yaptırmak, lisans tamamlama başvurusu gibi alanlarda da görüntüleme yapabiliyor.

E-DEVLET İLE CUMHURBAŞKANI'NA MESAJ GÖNDERİN

E-devlet ile her konuda işlem yapılabildiği gibi Cumhurbaşkanı'na mesaj da gönderilebiliyor. Cumhurbaşkanı'na dair istekler, arzular, şikayetleri her vatandaş e-devlet üzerinden yazabilmektedir. E-devlet hizmetleri bölümünden "Cumhurbaşkanı'na Yazın" bölümüne tıklayarak mesaj gönderebilirsiniz. Fakat mesaj göndermeden önce TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR? ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ÖĞRENİRİM?





Eğer e-devlet şifrenizi unutursanız "giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifremiUnuttum" adresine tıklayarak ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Fakat bu işlem için cep telefonunuzu daha önceden sisteme kayıt ettirmiş olmanız gerekiyor. Böylece yeni bir şifre almak için PTT'ye gitmenize gerek kalmıyor. E-devlet şifresi alma işlemi ilk kez alınacaksa PTT'den alınıyor. Kullanmadığınız ya da unuttuğunuz zaman e-devlet şifresi iptal olmaz. Fakat güvenlik açısından her 3 ay da bir kez şifrenizi değiştirmeniz tavsiye edilir. Şifrenizin içerisinde ardışık sayılar, harfler, doğum tarihi, tuttuğunuz takımın kuruluş yılı, telefon numarası, çocuğunuzun veya eşinizin adı olmamalıdır. Sürekli kullanılan kelime ve harf gruplarını da içermemelidir. E-devlet şifresi sadece o sayfaya özel olmalıdır ve başka sitelerde üyeliklerde kullanılmamalıdır, çünkü bu şifrenin bir çok yerde kullanılabilir olması güvenlik açısından sorun teşkil eder. Avea, Vodafone, Turkcell gibi cep telefonu hatlarından mobil imza oluşturup ya da okuyucu kullanarak da sayfaya girmeniz de mümkün oluyor. Artık hem güvenli hem de yer, zaman ve mekan gözetmeksizin işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Bu sayede kendi bilgilerinizin yanı sıra devlete ait güncel bilgilere ve yeniliklere de ulaşmanız mümkün oluyor. Bunlara zaman, sıra bekleme sorunu yaşamadan, güvenli ve tek bir site üzerinden ulaşmış oluyorsunuz. Ayrıca ödeme birimleri ile ilgili sayfalara tıklayarak ödemeniz gereken borcunuz vs. varsa kredi kartınız ile ödeme yapmanıza da olanak sağlıyor.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI ÖSYM İŞLEMLERİ İÇİN DE KULLANILABİLECEK

Artık öğrenciler e-devlet giriş sayfası üzerinden ÖSYM işlemlerine bakabilecek. Sadece öğrencilerin değil görevlilerin de faydanacağı bu uygulama ile kolaylık sağlandı. E-devlet üzerinden yapılabilecek işlemler ise ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden duyuruldu. E-devlet kapısı üzerinden güvenli giriş yapma özelliği eklenmiştir. Yapılabilecek işlemler ise;

Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)

Başvuru Merkezi İşlemleri Sistemi (https://bmis.osym.gov.tr)

Sınav Merkezi İşlemleri Sistemi (https://smis.osym.gov.tr)

Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (https://kkis.osym.gov.tr)

Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.osym.gov.tr)



"Bu özellik ile ÖSYM şifresi kullanarak yapılan tüm işlemlerin, E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilme imkanı sağlanmıştır. ÖSYM şifresinin kullanımı ve edinimi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. ÖSYM şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın veya görevlinin kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr)’ine erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır. Adaylara ve görevlilere önemle duyurulur." denildi.

E-DEVLET ŞİFRESİ ALARAK BELGE DÖKÜMLERİNİZİ DE ALABİLİRSİNİZ



Aslında şifre alındıktan sonra tek bir işlemden değil bir çok işlemdan faydalanabiliyorsunuz. Yani her bir işlem için farklı bir şifre almanız gerekmiyor. Önemli olan PTT'den aldığınız ilk şifreyi değiştirmek. Uygulamanın kolaylığını ilk kez duyanlar da e-devlet şifresi alma metotlarını öğrenmek istiyor. Kimlik numaranız olmadan uygulamaya giriş yapmak ve kullanmak mümkün olmuyor ve numaranız ile birlikte bir de şifreniz olması gerekiyor. Şifre işlemleri için de eğer daha önceden bir şifreniz yoksa almak için PTT'ye gitmeniz gerekiyor. Böylece PTT'den alacağınız şifre ile dilediğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu şifreyi aldıktan sonra da değiştirmeniz kendinize uygun hatırlayabileceğiniz bir şekilde oluşturmalısınız, şifrenizin kolay tahmin edilebilir olmaması ise dikkat edilecek en önemli detaylardan birisidir.

ŞİFRELİ VERGİ BORCU SORGULAMA E-DEVLET

Vergi borcu şifresiz olarak sorgulamak için öncelikle E Devlet sitesine giriş yapmak gerekmektedir. (Haberimizde bulunan linki tıklayın) E devlet üzerinden vergi borcu sorgulaması yapmak için öncelikle E devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E devlet şifrenizin olmaması durumunda e devlet sitemi üzerinden vergi borcu sorgulaması gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır.(E Devlet şifresi nasıl alınır)

E Devlet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemi için öncelikle E-Devlet sisteminde bulunan vergi borcu sorgulama uygulaması ile ilgili olan sekmeyi açmanız gerekmektedir. (haberin içerisindeki linki tıklayın) Daha sonra açılan ekran üzerinde bulunan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklayınız. Kimlik doğrulama işlemi için açılacak olan sayfa üzerinde bulunan ilgili boşluklara T.C. kimlik numaranızı ve almış olduğunuz E-Devlet şifresini yazınız. Yazdığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra aynı sayfa üzerinde bulunan “Sisteme Giriş Yap” seçeneğine tıklayınız. Böylelikle açılacak olan ekran üzerinde vergi borcu ile ilgili bilgilerinizi görebilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI HER YERDE KULLANILABİLİR



Cep telefonu firmaları tarafından verilen e-devlet kapısı mobil imza işlemi cep telefonları ve tabletler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Mobil imza ile sadece bilgisayardan değil internetin olduğu her yerden gereken bilgilere ulaşma imkanı sağlıyor. Cep telefonu operatörleri şifreleri aylık ve yıllık ücret karşılığında sunuyor. Mobil imzanın dışında bir de ıslak imza ile aynı değerde olan elektronik imza sistemi ile internet ortamına belge aktarılarak kimlik tespitinde de bulunulabilir. Ayrıca 2016 yılında e-devlet girişi yaptıktan sonra kablo, uydu, sabit telefonlar, internet, cep telefonu, tv faturaları da ödenebilecek. Bu hizmetin başlangıç tarihi için Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin 1 Nisan 2016'yı gösterdi. Bununla birlikte ödemeler, iadeler, alacak işlemleri de düzenleme yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'a da düzenleme yapılacağını söyledi. İade ve alacaklar uygulaması için ise Bakan alacakların iadesi ile ilgili vatandaşların rahatlıkla başvuru yapabileceklerini söyleyerek 'Söz konusu hizmetin kullanımı için işletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak 1 Ocak 2016'dan itibaren söz konusu hizmeti abonelerine sunmaya başlayacak. Abonelere kolaylık sağlamak için ikinci bir yöntem olarak ise 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler, tüketicilere e-Devlet kapısı üzerinden yapılan sorgulama sonucunda öğrenilen borç, alacak bilgilerinde borç miktarı ya da telefon, abone numarası benzeri verileri girmelerini gerektirmeden kolayca borç ödeme ve alacak iadesi için başvuru hizmetini sunmakla yükümlü olacak.'' şeklinde ifade etti. Yeni başlayan altı uygulama ile tahakkuk, tahsilat, vefat bilgisi, ücret tarifesi, mezar yeri, beyan gibi işlemler web sitesi üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden vatandaş olarak ulaşabileceğiniz kurumlar şöyle: Doğum, Yasal İşlemler, Seyahat ve Turizm, Eğitim, Askerlik, Sosyal Güvenlik, Genelkurmay Başkanlığı, Bilim ve Teknoloji, Aile, Sağlık, Kültür Sanat ve Turizm, İş ve Kariyer, Trafik gibidir. E-devlet bunlar gibi bir çok bilgiye ulaşma da artık kurumlara gitmenize gerek kalmadan internettten hizmet sunuyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE E-DEVLETTE

E-devlet sisteminin vatandaşların hayatını kolaylaştırması için Manisa Büyükşehir Belediyesi sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri, tahsilat gibi konularda da bilgi almasını sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar ile Manisa için ayrı bir sayfa oluşturuldu. Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş "Manisalı vatandaşlarımızın, e-devlet üzerinden Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işlemlerini yapabilmeleri için yeni bir projeyi daha hayata geçirdik. e-devlet sistemi üzerinden yaptığımız çalışmayla, vatandaşlarımız beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgilerine artık çok daha rahat ulaşabilecekler. www.turkiye.gov.tr internet sitesi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan vatandaşlarımız, Manisa Büyükşehir Belediyesi sekmesine giderek belirtilen sorgulamaları yapabilirler. Hayırlısı olsun." dedi.

E-devlette sicil kaydı bilgilerinize ulaşmak istiyorsanız sayfaya giriş yaptıktan sonra hizmetlerden sicil kaydına tıkladığınızda ekranınıza bilgilendirme gelmektedir. Bu bilgilendirme de bir gün içerisinde en fazla 4 adet belge oluşturabileceğiniz belirtilir. Alacağınız belgeyi ne için kullanacağınız önemlidir, e-devlet sici kaydı sorgulama yapmadan önce "Belgenin Neden Verileceği" alanını doldurmanız gerekiyor. Oluşturduğunuz belge daha sonra üzerinde kimlik numarası, barkod numarası tarafından "adli sicil doğrulama" hizmeti ile ekrana gelir. Daha sonra belgenin verileceği kurum türü, belgenin neden verileceği, kurum türü, belgenin nereye verileceğini belirttikten sonra "yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum." seçeneğini işaretleyerek devam edebilirsiniz. Sorgulama butonuna tıkladıktan sonra sicil kaydı çıktısı alabilirsiniz. Eğer belgenizde yer alan bilgilerle ilgili tereddütleriniz ve aklınıza takılan bir konu varsa bununla ilgili Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.

E-DEVLET SORGULAMA İŞLEMİ

E-devlet sorgulama hizmeti kullanarak adınıza açılmış herhangi bir dava olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama hizmeti ile aynı zamanda açılmış bir dava varsa içeriğini de öğrenebiliyorsunuz. Hukuki işlemlerde de yaşanan sıra sorunu mahkeme dosyası sorgulama ile kolaylaştı ve mahkemeler de takip edilebilir oldu. Bu bölümden ulaşılabilen diğer bilgilerden biri de adli sicil kaydı. Resmi işlemler ve işe alım süreçlerinde gerekli olan sicil kaydına da buradan ulaşabilir ve çıktısını da alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?

E-devlet şifresi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş ve fotoğraflı kimliği olan kişiler tarafından alınabiliyor. Yetkili e-devlet şubelerinden ya da PTT aracılığı ile veya mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-devlet şifresi alınabilir. Fakat başkaları adına şifre almak mümkün değildir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu şifre çalınma olayları ile ilgili şunları söyledi, "Çoğu zaman 'bize bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket edilmesi de bu özensizliğe katkı yapıyor. Vatandaşların çoğunlukla zayıf veya kolay tahmin edilebilir şifreler kullandığını görüyoruz. Kişiler, genellikle kolay hatırlayabilecekleri şifreleri kullanma eğiliminde. Bunlara dayalı olarak da bazı sözcüklerin diğerlerine oranla daha sık kullanımı görülüyor. Klavyeden harf dizileri (abc, qwe) kullanımı, ardışık sayılar (1234, abc123) ve doğum tarihleri, tutulan takımla ilişkili bilgiler veya önemli görülen yıllar (1905, 1923), araba markası, adres, il plaka numarası, aile bireyleri ve evcil hayvan ismi, hatta 'parola', 'password' gibi sözcükler parola seçiminde kullanılıyor." dedi. E-devlet ile artık birçok işlem online olarak görülebiliyor.

E-DEVLET KAPISI İLE İŞLEM YAPABİLECEĞİNİZ BÖLÜMLER



1-Adalet Bakanlığı

a-Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

b-Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2-Doğal Afet Sigortaları Kurumu

a-Poliçe Sorgulama

3-Emniyet Genel Müdürlüğü

a-Araç Sorgulama

b-Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

4-Milli Eğitim Bakanlığı

a-MEB Sınav Sonuç Sorgulama

b-MEB Sınav Yeri Sorgulama

5-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

a-Gelir Testi Sonucu Sorgulama

b-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

c-Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama

6-Başbakanlık

a-BİMER Yeni Başvuru

b-BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

7-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

a-Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

b-Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

c-IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

d-IMEI Kaydet

e-IMEI Sorgulama

f-Numara Taşıma Sorgulama

8-Milli Savunma Bakanlığı

a-Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

b-ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu

c-ASAL Celp Dönem Tercihi

9-PTT

a-Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama

b-Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama

10-Sosyal Güvenlik Kurumu

a-4A Emekli Aylığı Kesintileri

b-4A Emekli Aylık Bilgisi

c-4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı