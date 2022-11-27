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Düzce'de yıkım çalışmaları sürüyor

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından "acil yıkım" kararı verilen binalara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "acil yıkım" kararı sonrasında Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'taki 3 katlı apartmanın önünde güvenlik önlemleri alındı.

Evin, bitişiğindeki binaların zarar görmemesi için önce işçiler tarafından belirli bölgesi, sonra iş makineleriyle tamamı yıkıldı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, yıkımlar kontrollü şekilde sürdürülüyor.

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