Düzce'de palamut coşkusu yaşanıyor

Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Yakalanan yaklaşık 10 bin palamut, araçlara yüklenerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi. 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar bekledikleri verimi alamamış ve tezgahta balığın fiyatı yükselmişti.

AA muhabirine konuşan balıkçı Ahmet Torlak, "Bu sene palamut olacak gibi duruyor ama geçen seneki kadar yoğunluk beklemiyoruz. Hamsi, istavrit, çinekop gibi balıklar daha bol görünüyor. 400 kasa palamutla limana geldik. Önümüzdeki haftalarda palamudun daha da artmasını bekliyoruz." dedi.