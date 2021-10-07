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Düzce'de ölen kargo görevlisi toprağa verilirken köpeği mezarın başından ayrılmadı

Düzce'de kargo dağıtımı yaparken bir sitenin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verilirken, köpeği mezarının başından ayrılmadı.

Konuralp Mahallesi'nde bulunan bir siteye kargo dağıtımı için giden Ümit Ceylan, dün, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla köyünde cenaze namazı kılınan Ceylan'ın defin işlemleri başladığı sırada "Fındık" isimli köpeği de mezarının başına geldi.

Mezarın başına yatan köpek bir süre buradan ayrılmadı.

Ceylan'ın yakınlar, mezarın başındaki "Fındık"ın başını okşarken duygusal anlar yaşandı.

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