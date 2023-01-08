AjansHaber.com.tr Gündem Cam fabrikasında üzerine vinç düşen işçi öldü

Düzce'de cam fabrikasında üzerine vinç düşen işçi öldü

Düzce'de fabrikada çalışırken üzerine cam taşıma vinci düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında çalışan Kürşat Kılna'nın (37) üzerine cam taşıma vinci düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gelin erkek çıktı!
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı
Altılı Masa'dan ortak açıklama geldi!
Kara yollarında durum
Ortak açıklamada İmamoğlu detayı!
Altılı Masa'nın toplantısı sona erdi!