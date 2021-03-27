Düzce-Zonguldak yolu çöktü
Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol, gece saatlerinde tamamen çöktü.
Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol, gece saatlerinde tamamen çöktü.
Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı.
Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi.
Yağışın da devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü.
Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı.
Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.
Küçük araçlar köy yollarına, büyük araçlar da ana yollara yönlendiriliyor.
Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.
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