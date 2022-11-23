Düzce depremi sonrası spor camiasından mesajlar!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

AFAD'dan açıklama

"Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Spor camiasından açıklamalar

Düzce merkezli deprem sonrası spor camiasından da 'geçmiş olsun' mesajları yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu

"Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş

"Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe

"Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray

"Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Trabzonspor

"Düzce'de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz."