Duygu Acarsoy gerçekleri açıkladı

TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasından son elenen Duygu Acarsoy, elemeye dair gerçekleri anlattı.

Geçtiğimiz pazar günü MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Favori yarışmacılardan Duygu Acarsoy ise ilk kez son 3'e kaldı. Sefa ve Didem ile yarışan Duygu, deniz mahsüllerinde iyi olmasına rağmen resmen kendisini eletti bunu da yarışmada itiraf etti.

MasterChef Türkiye'den kendisini eletmek için şefleri tuza boğan Duygu Acarsoy, sosyal medya hesabından programdan ayrılığına dair ilk kez bir açıklama paylaştı.

MasterChef Türkiye'de yaptığı itiraflarla damga vuran Duygu Acarsoy, elemenin ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Duygu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol, yazmak sanırım. Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim. Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020'den çekildim.

''Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var; öğretmenliğin verdiği sorumluluk hissi var, beni her zaman destekleyen kıymetli öğrencilerim var, mecbur mücbir sebebim, yarışma süresince okuldaki programı uzaktan götürme şansım varken son dakika senatonun canlı ders istemesiyle yarışmadan ayrılma kararı aldım.''

''Yürüdüğüm yolda çok şey öğrendim çok ağladım, ağladıkça çok daha güçlendim. Bu asla bir son değil, yeni projelerle tekrar tekrar karşılaşacağız. Benimle gülüp benimle ağlayan her zaman mesajlarıyla destek olan destekçilerim hakkınızı helal edin. Yeniden güzel günlerde görüşmek dileğiyle."

Öte yandan Duygu Acarsoy, hayat hikayesiyle de MasterChef Türkiye izleyenlerin yüreğine dokunmuştu. İlk evliliği yalnızca 14 gün süren Acarsoy, eşinden hem şiddet görmüş hem aldatılmış hem de dolandırılmıştı.

Son olarak ise nişanlısı tarafından aldatıldığını MasterChef programı sürecinde öğrenmişti.

Peki, Duygu Acarsoy kimdir?

1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı ile adını duyurdu. Ankara Üniversitesi mezunu olan Duygu, yarışmaya memleketi Ankara'dan katılmıştır.

Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel ekmekçilik eğitimi aldı. Dondurma ve sorbe eğitimleri de alan MasterChef'in başarılı yarışmacısı, Bodrum'da Red Pan'da pastane şefi olarak çalıştı.

Alanya Hep Üniversitesi'nde Eğitmen Şef olarak görev alan Duygu Acarsoy, aslen Bursalı'dır. 10 yıl önce bir evlilik gerçekleştiren isim, evliliğindeki sorunlar nedeniyle boşanmıştır. Acarsoy'un boyu 160, kilosu 55 kg'dır.

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına, 4 Ekim Pazar akşamı yapılan elemeyle veda etti.