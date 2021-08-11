Düşük riskli il sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bartın ve Burdur'da 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını söyledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın ve Burdur'un renginin COVID-19 aşı haritasında maviye döndüğünü belirtti. "18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de yüzde 75'in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım" dedi.

Sivas ve Adana'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını ifade eden Koca, COVID-19 risk haritasında bu iki ilin renginin turuncu yerine sarı olduğunu vurguladı.

Düşük riskli il sayısı 17'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, COVID-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, COVID-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."

Bakan Koca, yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas ve Adana'yı bir an önce haritada mavi görmek istediğini belirtti.

Türkiye'de aşılamada son durum

Türkiye'de aşılama sayısı 80 milyona yaklaştı. 73 bin 205 bini aşkın doz koronavirüs aşısı yapıldı. Bunlardan 42 milyon 614 bini ilk doz, 30 milyon 589 bini ise ikinci doz oldu.

14 milyonu aşkın aşılamayla İstanbul zirvede yer aldı.

Birinci doz aşılama oranı yüzde 70'lere yaklaştı. İkinci doz aşı ortalaması ise yüzde yüzde 49 seviyelerinde. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için bu sayının yüzde 75'lere çıkması gerekiyor.