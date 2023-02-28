Düşen saman balyalarına 2 araç çarptı: 6 yaralı!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın dorsesinden yola düşen saman balyalarına çarpan kamyonet ile otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.B, (57) idaresindeki 31 APD 04 plakalı kamyonet ile S.R. (49) yönetimindeki 31 E 6526 plakalı otomobil, Dinar - Şuhut kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında V.M'nin (60) kullandığı halatı kopan 07 R 2399 plakalı tırın dorsesinden yola düşen saman balyalarına çarptı.

Kazada, kamyonet ile otomobil sürücüleri ve araçlardaki Ö.D, (29) F.R, (43), M.R .(15) ile C.R. (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.