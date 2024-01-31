Dursun Özbek'ten taraftara müjde!

Özbek, GS Store'un Galataport'ta düzenlenen tanıtım organizasyonu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların GS Store ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini aktaran Özbek, "Yeni kreasyonlarımızın lansmanını yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu aslında taraftarın beğenisine sunuyoruz. Her zaman bizi destekleyen taraftarlarımızın GS Store'a ilgisi çok büyüktü. Bu lansmandan sonra da bu ilginin artacağını düşünüyorum. Bu sene mağazadaki satışlardan rekor kırdık. Bu lansmandan sonra da ilginin artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan takıma takviye yapmak istediklerini belirten Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Scout ekibimiz, Erden Bey, Ayhan Bey ve hocamızın yoğun çalışması var. Galatasaray için en iyisini yapmak istiyorlar. Bu çalışmalara da devam ediyorlar. Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kerem Aktürkoğlu, çok önemli oyuncularımızdan biri"

Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında taraftarın protesto ettiği kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Sahadaki futbolcuların ıslıklanmaması gerektiğini dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Olmaması gereken bir şey. Kerem bizim kaptanımız. Galatasaray'ın da geleceği olan bir sporcu. Taraftarlarımıza rica ediyorum. Futbolcularımızı sahada desteklesinler, bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek bir şey yapmasınlar. Kerem, her zaman bizim en önemli oyuncumuz olmuştur. Aynı zamanda kaptanımız. Ben taraftarlardan rica ediyorum. Hiçbir oyuncumuza yönelik benzer şekilde sahadaki performansına bağlı olarak bu tip hareketlerde bulunmasınlar. Oyuncular, sahada en iyisini yapmaya çalışıyor. Geçen sene de bunu kanıtladık. Kerem, çok önemli oyuncularımızdan biri. Çok emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulması gerekiyor."

"Sacha Boey'nin satışıyla Türkiye'de rekor kırdık"

Özbek, Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'nin satışının çok önemli olduğunu söyledi.

Sacha Boey ile gurur duymaları gerektiğini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sacha Boey'nin satışıyla Türkiye'de rekor kırdık. Bu satışın mimarları var. Bu oyuncu Burak Elmas döneminde geldi, Fatih Terim zamanında yetişti. Okan hoca döneminde de performansının zirvesine çıktı. Dolayısıyla onlara buradan teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sacha Boey’nin geçen seneki şampiyonlukta büyük emeği var. Bu sene de Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Onunla gurur duymamız lazım. Ayrıca bu transferin yapılmasında da çok önemli faktörler var. Erden Bey ile sabah saat 04.00'e kadar çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çünkü ilmek ilmek dokunmuş çok güzel bir satış oldu. Galatasaray'ın da Finansal Fair Play çerçevesinde buna ihtiyacı vardı. Hem satışta hem de transferde Finansal Fair Play'e dikkat etmemiz lazım. Her zaman tepemizde Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Kulübe UEFA tarafından inceleme gelmemesi için dikkat ediyoruz. Bu satış, Galatasaray için önemliydi ve transferde de aynı dikkati gösteriyoruz."

Dursun Özbek, kadrodan bazı futbolculara teklif olduğunu belirterek, "Teklif şu anda bazı oyuncularımıza var. Fiyatı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Net olarak bitmiş bir şey yok." diye konuştu.

Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın alışık olduğu ve daha önce kazandığı bir kupa. Avrupa, Galatasaray ve Türkiye için çok önemli. Galatasaray, başarılara imza atmış ve tarih yazmış bir takım. Bu sene de aynı başarıyı göstermek için elinden geleni yapacaktır. Taraftarımızın ve camiamızın desteği çok önemli. Sabırsızlıkla Sparta Prag’ı İstanbul’a bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili herhangi bir transfer teklifi almadıklarını kaydetti.