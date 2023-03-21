Dursun Özbek'ten gündeme dair önemli açıklamalar!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair flaş açıklamalarda bulunuyor.

Özbek, "Sözlerime, Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. Burada Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasında olanlar, tüm sezona ışık tutmaktadır."

"Lale Orta, başında olduğu kurumun görevin dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bu açıklamaların seyriyle ilgili, TFF ve yönetimi sessiz kalmıştır. Buradan şunu anlıyoruz, Sayın Lale Orta ve TFF yönetimi aynı fikirdedir."

"Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ve gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada, MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor ve istediği görüntüleri, istediği kadar ekrana getiriyor."

"MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır."

"Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!" ifadelerinde bulundu.

"Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti"

Özbek, "Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz. MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Bu kurumun başkanı arka kapıdan bulduğu çözümlerle, gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletiyle hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi." diye konuştu.

"Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor"

Özbek, "Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?"

"Bütün bir sezona ışık tutacak olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Sayın Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu arkadaşları; neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. Adaleti herkes için sağlayamazsak, işte böyle birileri adaleti kendi için düzenlemeye kalkar. Tuz koktu!" dedi.

"Mete Kalkavan'ın Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken"

Özbek, "TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?" ifadelerinde bulundu.

"Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor"

Özbek, "Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak." diye konuştu.

"Hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor"

Özbek, "Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor! Fatih Hocamız, Schalke 04 maçından önce PFDK'ya sevki hakkında açıklama yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum." açıklamasında bulundu.

"Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin"

Özbek, "Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız." dedi.

"Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz"

Özbek, "Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.