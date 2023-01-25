Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!

Özbek, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'a" hitabıyla başlayan yanıtında, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübünün Türk futbolunda 'Herkes için adalet' arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de benim gibi biliyorsunuz."

Türk futbolu için mücadelelerini saha içinde sürdüreceklerini aktaran Özbek, "Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız. Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.