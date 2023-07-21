Dursun Özbek ve Erden Timur açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global arasındaki stadyum isim sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yönetmelikte ne yazıyorsa uygula"

Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı forma ile çıkması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okur gibi. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var.

Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene konusuna kadar hassas davranıyorsanız, yönetmeliklere karşı gelenlere de gerekeni yapacaksınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, yönetmelikte ne yazıyorsa onu uygula." ifadelerini kullandı.

"Hukuksuzluk var"

Erden Timur ise, "Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan bir durum bu. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz.

Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar verir. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." dedi.

Transferler hakkında

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin gelişinin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle 15 gün gecikmeli olacağını söyledi.

Galatasaray kulübünün yöneticisi, "Bugün veya yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Bu sezon geçen sezonlara göre çok başka. Bunu 30 yıldır bu işin içinde olanlar da söylüyor." diye konuştu.