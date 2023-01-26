Dursun Özbek müjdeledi! Florya'nın tapusu alınıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Futboldaki değerlerinin arttığını söyleyen Özbek, "Takımımızın iyi performansı sayesinde futboldaki değerimiz artıyor. Sezon başında dünya piyasalarından sadece bir futbolcumuza teklif vardı, o da çok büyük bir rakam değildi. Haziran ayında sadece 1 futbolcumuza talep vardı, düşük bir teklifti. Bugün ise 5-6 oyuncumuza hatırı sayılır transfer teklifleri alıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Zor dönem vurgusu yapan Dursun Özbek, "Başkanlığım dönemimde naklen yayın ihalesinde, Kulüpler Birliği olarak beraber çalıştık. 500 milyon $ mertebesinde bir naklen yayın geliri planladık ve anlaşma öyle imzalandı. Bugün geldiğimiz noktalar yaklaşık 120 milyon $ çerçevesinde." dedi.

Florya müjdesi

Scout ekibindeki yeni yapılanmadan bahseden Özbek, "Sayın Erden Timur, önümüzdeki hafta, son derece doyurucu bir şekilde scout ekibimizin yeni yapılanmasını çok detaylı bir şekilde anlatacak" ifadelerini kullandı.

"40 sene sonra artık Galatasaray'ın gerek altyapısının; gerekse A takımının yeni tesislere taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Dursun Özbek şöyle konuştu, "GS Leo Residence'ın %70'i lansman günü satılmıştı. %30'unu da önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağız."

"Mecidiyeköy projesi bizim motor projemiz. Galatasaray'ın önümüzdeki 30 yıllık geleceğini hazırlamak için gereken finansman desteği verecek en önemli proje. Florya projesi de aslanlar gibi yürüyor. Sadece prosedür çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Florya'nın tapusunu alacağız. Her şey hazır." diyerek sözlerini noktaladı.