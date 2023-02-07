Dursun Özbek: "Bu yaraları sarmak için Galatasaray kulübü olarak elimizden geleni yapacağız."

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Galatasaray Kulübü, depremzedeler için yardım kampanyası başlatırken, başkan Dursun Özbek, Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı kaptanı Işıl Alben de yardım merkezine gelerek, kolileme çalışmalarına yardım etti.

Galatasaray olarak yaraları sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden başkan Dursun Özbek, "Öncelikle tüm Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Gerçekten çok hazin bir durum var. Büyük bir deprem ile karşı karşıyayız. Galatasaray kulübü olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle gelen yardımları tasnif ediyorlar. Bölgeye de hemen ulaştıracağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, Allah ailelerine sabır versin. Milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Işıl Alben: "İnşallah kısa zamanda yaralarımızı saracağız"

Ülke olarak birlik olunması halinde her şeyin üstesinden gelinebileceğini söyleyen Işıl Alben, "Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da sabırlar ve güç diliyorum. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Biz ülke olarak birlik olmayı kısa sürede başarabilen bir toplumuz. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Kulübümüz de burada iyi organize olmuş durumda. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza malzemeleri ulaştırmak, onlar destek olmak için buradayız. Herkesi gücü yettiğince yardım için bekliyoruz. Çok zor, üzücü günler yaşıyoruz. Birlik olarak üstesinden geleceğiz inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.