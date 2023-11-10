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Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti'nin eski genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'deki yaprak dökümü devam ediyor. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'dan sonra Durmuş Yılmaz da, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.

Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.

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