Durgut, izmaritleri sigara şirketlerine postaladı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Tuba Durgut, TBMM Halka İlişkiler Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, küresel iklim krizinin her geçen gün etkilerini daha fazla gösterdiğini vurguladı.

Gerekli önlemler alınmazsa küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini en çok çocukların yaşayacağını dile getiren Durgut, gelecek nesilleri bu yıkımın etkilerinden korumak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladığını anımsattı.

Sıfır atık girişimlerinin önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Durgut, şunları kaydetti:

"Çok uluslu sigara endüstrisinin bu felakette oynadığı role dikkati çekmemek büyük eksiklik olur. Sigara sadece içenleri ve dumanına maruz kalanları zehirlemiyor, gezegenimizi de zehirliyor. Tütünün üretiminden tüketimine endüstriyel yaşam döngüsü, dünya genelinde yıllık toplam 25 milyon ton atığa neden oluyor. Dünya genelinde her yıl 4,5 trilyon sigara izmariti yere atılmaktadır."

Sigara şirketlerinin, neden oldukları çevresel yıkımları telafi etmek için sorumluluk alma zamanının geldiğini söyleyen Durgut, "İşte onlara bu sorumluluklarını hatırlatmak için Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifinin parklardan, sahillerden topladığı izmaritleri kutulara doldurarak bugün gençlerle beraber bu şirketlere postalayacağız." diye konuştu.

Durgut, konuşmasının ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisinden Prof. Dr. Toker Ergüder ve sigara izmaritlerini toplayan gençlerle birlikte izmaritlerin bulunduğu kutuları çok uluslu sigara şirketlerinin Türkiye'deki adreslerine postaladı.