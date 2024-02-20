'Dur' ihtarına uymayan FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı
Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Edirne'de İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ö. ve araç sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
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