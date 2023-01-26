Dünya'ya doğru hızla ilerleyen asteroit 27 Ocak'ta gözlemlenebilecek!
Dünya atmosferine doğru hızla ilerleyen kamyon büyüklüğünde bir asteroitin, 27 Ocak'ta dünyanın yakınından geçeceği ve teleskopla gökyüzünden görülebileceği bildirildi. Şimdiye kadar kaydedilen en yakın mesafeli karşılaşma olacak!
Dünya atmosferine doğru hızla ilerleyen bir asteroitin kısa bir süre önce NASA tarafından keşfedildiği bildirildi.
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Asteroit, NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS) tarafından 21 Ocak Cumartesi günü tespit edildi.
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Asteroit'in 27 Ocak'ta saat 12.30 sularında dünyanın yakınından geçmesi bekleniyor.
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Dünya yüzeyinin yaklaşık 2,500 mil üzerinden geçecek olan asteroitin, dünyaya yaklaşan geçmiş asteroitler arasında dördüncü olduğu söyleniyor.
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