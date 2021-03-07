Dünya'ya 26 ışık yılı uzaklıkta bir ötegezegen keşfedildi

Bilim insanları Dünya’dan 26 ışık yılı uzaklıkta bir ötegezegen (ekzoplanet) keşfetti. ‘Süper-Dünya’ olarak sınıflandırılan Gliese 486b, Güneş sistemi dışındaki yaşam izinin aranmasında kilit rol oynayabilir.

İspanya’daki Centro de Astrobiología merkezi gökbilimcisi Jose Caballero, Gliese 486b’nin yaşam için ideal bir ortam sunmadığını ancak keşfinin dünyaya olan yakınlığı sayesinde güneş sisteminin dışındaki gezegenlerin atmosferleri hakkında bilgi sağlama noktasında faydalı olabileceğini söyledi.

Araştırmanın yazarlarında Caballero, ötegezenin keşfini Antik Mısır dönemine ait yazıtların anlaşılmasında kilit rol oynayan Rosetta Taşı’na benzetti.

Caballlero, “Gliese 486b’nin, ekzoplanetolojinin (Güneş Sistemi dışı gezegen araştırmaları), en azından Dünya benzeri gezegenler için Rosetta Taşı haline geleceğini düşünüyoruz. Nihai hedef, dış gezegenlerin atmosferlerinde biyolojik işaretler yani Dünya’ya benzer gezegenlerde yaşam belirtileri bulmak.” açıklamasında bulundu.

Keşfedilen diğer ötegezenlerden farkı atmosfer yapısı

Boyutları Dünya’dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük olan Gliese 486b gezegeninin ağırlığı ise 2.8 kat daha fazla.

Araştırma ekibi, yıldızına çok yakın bir yörüngede döndüğü belirtilen ötegezegenin yüzey sıcaklığının en az 800 derece Fahrenheit (430 santigrat derece) olması ve akan lav nehirleri nedeniyle yaşam için uygun olmadığını ifade ediyor.

Gezegendeki yerçekiminin Dünya’nınkinden yüzde 70 daha güçlü olduğu tahmin ediliyor.

Gliese 486 b, Dünya’ya uzaklığı açısından bilinen 3. en yakın dış gezegen.

Gökbilimci Caballero, Gliese 486b’yi son 25 yılda keşfedilen 4 bin 300’ü aşkın ötegezenden ayıran özelliğin atmosferinin Dünya’nınkine benzer yapıda olabilmesi ihtimali olduğunu söyledi.

Bugüne kadar keşfedilen diğer gezegenlerin büyük çoğunluğu Jüpiter gibi büyük gaz gezegenleri olması, küçük ve kayalık yapıda olanların ise mevcut bilimsel araçlarla atmosferi hakkında bilgi edinilemeyecek türde olmaları nedeniyle Güneş sistemi dışında hayat belirtisi aramak için veri sağlamıyordu.

NASA James Webb Uzay Teleskobu ile incelenebilir uzaklıkta

Science dergisinde cuma günü yayımlanan araştırmanın baş yazarı, Alman Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden gezegen bilimcisi Trifon Trifonov, “Dış gezegenin atmosferik incelemeye uygun olması için doğru fiziksel ve yörünge konfigürasyonuna sahip olması gerekir” dedi.

Gliese 486 b’nin atmosferi, Dünya’ya olan yakınlığı ve fiziksel özellikleri sayesinde, NASA’nın Ekim ayında fırlatmayı planladığı James Webb Uzay Teleskobu ve Şili’de yapım aşamasında olan Extremely Large Telescope tarafından incelemesi için ideal koşullar sağlıyor.