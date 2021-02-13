Dünyanın konuştuğu uzay madenciliği gerçeğini konu edindiği için A Para'ya saldıran Onedio kimin tetikçisi?
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı’nın ardından konunun uzmanlarını konuk eden A Para, dünyanın gündemindeki "Uzay Madenciliği" meselesini ele aldı. Ancak sosyal medyadaki linç çetesi, "uzaydaki madenlerin ekonomiye kazandırılması konusu" üzerinden A Para’ya saldırmaya başladı.
Geçmişte defalarca kez A Haber'i hedef alarak karalama kampanyası başlatan belli odaklar sosyal medya üzerinden yine aynı oyunu oynadı.
Son olarak Takvim Gazetesi'nin yaptığı, market hilelerine karşı vatandaşı uyaran haberi çarpıtarak saldıran linç çetesi bu kez hedef tahtasına A Para'yı oturttu.
A PARA 'MİLLİ UZAY PROGRAMI'NI KONU ETTİ
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı dünya basınında da geniş yankı uyandırırken konunun uzmanlarını ağırlayan A Para yaptığı yayında 'Uzay Madenciliği' meselesine de değindi.
NASA'nın üzerinde çalıştığı, dünya üzerinde defalarca makalelere konu olan ve ülkemizde de birçok yayın kuruluşunun haberlerinde yer verdiği 'uzaydaki madenlerin ekonomiye kazandırılması konusu' da A Para'da işlendi.
Uzman isimler Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu ve Balistik Uzmanı Çağrı Doğal Gül, uzay madenciliği, uzay hukuku ve uzay politikalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
LİNÇ ÇETESİ SAHNEYE ÇIKTI
A Para'nın bu meseleyi işlemesi linç çetesi tarafından sistematik bir şekilde hedef alındı.
CHP'li isimlerin başını çektiği linç çetesine HDP'li ve Gelecek Parti'li isimler de ortak oldu.
AYNI HABERİ YAPAN ONEDİO SALDIRIYA GEÇTİ
Linç çetesinin düdüğünü çalan yayın organı ise Onedio isimli yayın organı oldu.
ONEDİO'YA SORUYORUZ: KİMİN TETİKÇİSİSİNİZ?
CHP'li isimlerin sistematik saldırısının ardından meseleyi alaycı bir dille haberleştiren Onedio'nun "Uzay Madenciliği" konusunu defalarca haberlerine konu ettiği de ortaya çıktı. Sözde gençlere yönelik bir yayın çizgisi olan Onedio'nun kimin hesabına ne karşılığı A Haber ve A Para'yı hedef aldığı merak ediliyor.
Onedio'nun aynı konuları işleyen haberleri:
A Para'yı hedef alan o isimlerden bazıları:
CHP'li Eren Erdem
Gelecek Partili Yavuz Değirmenci
CHP'li Deniz Demir
Türkiye'de aynı haberi yapan kuruluşlar:
NTV
HABERTÜRK
SÖZCÜ
ŞALOM
UZAY MADENCİLİĞİ NEDİR?
Uzay Madenciliği ya da bir diğer adıyla Asteroit madenciliği, asteroitlerden ve dünyaya yakın küçük gezegenlerden hammadde çıkarılması işleminin adıdır.
Asteroit madenciliği, asteroitlerden mineral ve gaz, uzayda inşa edilecek yapılarda kullanmak üzere demir, nikel ve titanyum, astronotların bu yapılarda çalışmalarını devam ettirebilmeleri için gerekli su ve oksijen, roket yakıtında kullanmak için hidrojen ve oksijen temin etmek gibi görevler üstlenir. Uzay araştırmalarında bu aktivitelere "yerinde kaynak temini" adı veriliyor.
Madensel kaynaklar artan tüketime dayalı olarak giderek azalıyor. Modern endüstri ve gıda üretimi için gerekli olan temel unsurların (fosfor, antimon, çinko, kalay, kurşun, indiyum, gümüş, altın ve bakır) 50-60 yıl içinde tükeneceği var ön görülüyor. Akıllı telefon, tablet, PC ve silah üretimi gibi alanlarda kullanılan değerli metaller ile nadir elementler gelecek yıllarda tükeneceği biliniyor.
Dünya ekonomisinin madencilik olmadan sürdürülemeyeceği düşünülürse, başka maden kaynaklarının bulunması gerekiyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin ihtiyaç duyduğu madensel kaynaklar önümüzdeki yıllarda klasik yöntemlerin dışında geri dönüşüm, deniz madenciliği ve uzay madenciliği gibi yeni sayılabilecek yöntemlerle sağlanacak.
TEORİ AŞAMASINDA
Ekonomistler, dünya üzerinde ticareti yapılan mevcut madenlerin yüksek miktarda uzaydan getirilmesinin beklenmedik olumsuz sonuçları da beraberinde getirebileceği düşünüyor. Örneğin platin dünyada ticareti yapılan bir emtia. Bu madenin yüksek miktarda dünyaya getirilmesi kuşkusuz ki mevcut fiyatları da büyük ölçüde değiştirecektir. Aynı şey getirilebilecek diğer madenler için de geçerli. Bunun dışında elini çabuk tutan devletler ve özel şirketler işin kazananları tarafında yer alacaklar.
Henüz uzay madenciliği teori aşamasında ve teknolojik açıdan alınması gereken çok yol olduğu biliniyor.
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