Dünyanın konuştuğu Süper Lig maçı! İnanamadılar…

“Türkiye Ligi yurtdışında yeterince izlenmiyor?” diye hayıflanırken, dün oynanan bir karşılaşma ile dünyanın diline düştük. Ancak ne yazık ki olumsuz anlamda… İşte kaleye tek isabetli şut atılmayan Fraport Tav Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının dış basından yankıları…

Süper Lig’de son 6 sezonun en kısır maçı olarak tarihe geçen Fraport Tav Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi dünya basınının da dikkatini çekti. Golsüz eşitlikle sonuçlanan ve 90 dakika boyunca izleyenleri heyecanlandıracak tek pozisyonu bile olmayan karşılaşma; Portekiz'den futbol analist sitesi GoalPoint’e konu oldu.

"Porto-S.Lizbon'a sıkıcı diyenler bu maça baksın"

Portekizliler kendi liglerinde oynanan ve 0-0 sonuçlanarak beklentilerin uzağında kalan Porto-Sporting Lizbon mücadelesinden yola çıkarak, ''Porto-Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor-Başakşehir maçına bakın!'' paylaşımını yaptı.

"Tüm zamanların en kötü maçı!"

İngiltere’de “The xG Philosophy” isimli sosyal medya hesabının Antalyaspor-Başakşehir maçının istatistiklerini verdiği paylaşıma taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken ''Tüm zamanların en kötü futbol maçı!'', ''Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?'' şeklinde ifadeler kullanıldı.

"Mesut Özil bu ligde mi oynuyor?"

İngiliz taraftarların ayrıca, “Bu Başakşehir takımı, Premier Lig ikincisi Manchester United'ı nasıl yendi?'' ve ''Mesut Özil'in oynadığı lig bu mu?'' gibi yorumları da dikkat çekti. Öte yandan yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu ise ''Saygısızlık etmek istemem ama bu maçı izlerken bir ara odadan çıktım'' sözlerini kullandı.

Antalya-Başakşehir maçında ne olmuştu?

- 90 dakika boyunca iki takım da kaleye isabetli şut çekemedi.

- İki takım toplamda 3 şut denedi.

- Bu 3 şutun tamamı ceza sahasının dışından atıldı ve hiçbiri tehlike yaratmadı.

- Karşılaşma Süper Lig’de 2014/15 sezonundan bu yana en az şut çekilen maç oldu.

- Şut dışında iki takım 90 dakika boyunca isabetli orta da yapamadı.

- Üstelik takımların başında Süper Lig'in ili şampiyon teknik direktörü Ersun Yanal ile Aykut Kocaman vardı.