Dünyanın ilk lazer silahlı, yerli ve milli dronu "Eren"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor.

Uzaklık testlerini başarıyla geçti

Testleri ve geliştirme çalışmaları süren, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından envantere alınması planlanan lazer silahlı dron "Eren", 500, 300 ve 100 metre testleri başarılı atışlarıyla geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde de tanıtılan Eren, büyük ilgi gördü.

Dronla ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, Eren'in lazer silahlı bomba imha dronu olduğunu belirtti.

Lazer silahının belirli mesafelerden el yapımı bomba ve askeri mühimmatları imha etme özelliğine sahip olduğunu söyleyen Eroğlu, Eren'in çelik bir levhaya atışlar yapılarak test edildiğini anlattı.

"Dünyada bir ilki gerçekleştirdik"

Eroğlu, "Eren, dron ve lazer silahı. Lazer ve dronu bir araya getirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Havadan atış yapma kabiliyeti kazandırdık. Eren, tamamen yerli ve milli üretimimizdir. Belirli mesafelerden testlerde başarılı sonuçlar aldık." dedi.

Testler kapsamında, 500, 300 ve 100 metreden başarılı atışlar gerçekleştirildiğini anlatan Eroğlu, Eren'in, bombaların, bulunduğu bölgeye bomba imha uzmanı gönderilmeden imha edilmelerini sağlayacağını bildirdi.

Eroğlu, tanıtım günleri kapsamında gençlerin Eren'e büyük ilgi gösterdiğini ve dronun çalışma sistemiyle ilgili kendilerinden bilgi aldıklarını söyledi.