Dünya'nın gelişmiş ülkelerinde sağlık krizi yaşanmaya devam ediyor

Başta Avrupa olmak üzere dünya'nın bir çok yerinde sağlık krizi yaşanmaya devam ediyor. Sağlık sektöründe yaşanan personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, Kovid-19, grip ve bronşiolit gibi salgın hastalıklarının aynı anda patlak vermesiyle birleşince ciddi bir krize girdi.

Amerika

New York'taki bazı hastanelerde çalışan binlerce hemşire, "kadro darlığı, iş güvenliği, sağlığa erişimde eşitlik ve ücret" gibi konularda yaşadıkları problemler nedeniyle başlattıkları grev sonucu hastane yönetimleriyle geçici bir anlaşma sağlasa da, ülkenin geriye kalan kısmındaki meslektaşlarının sorunlarının sürdüğünü belirtti.

New York Belediyesi sınırları içinde bulunan Mount Sınai ve Montefiore Tıp Merkezi isimli büyük hastanelerde görevli 7 binden fazla sendikalı sağlık çalışanının grev kararı, hastane yönetimlerinin sağlık hizmetlerini aksatırken, sağlık sektöründe Kovid-19 salgını başından beri giderek artan krizin daha da gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

NYSNA sendikası yetkilileri ve hemşireler, sektördeki köklü sağlık kuruluşlarının, "kar amacı gütmeyen vakıf" statüsünde olmasına rağmen gelirinin büyük kısmını yönetim kurulu üyelerine aktardığı, gerekli istihdam için ise yeterince kaynak ayırmadığı iddiasını dillendirdi.

Sendika temsilcisi, hastanelerdeki sorunları ve çifte standardı anlattı

New York'taki hastanelerde çalışan 42 binden fazla üyeye sahip NYSNA'nın Yürütme Kurulu ve Müzakere Kurulu Üyesi Michelle Gonzales, "Hastalarımızın hayatlarını ve lisanslarımızı riske atmak istemiyoruz. Hepimiz bugün bulunduğumuz yere ulaşmak için gerçekten çok çalıştık. Ve hastalarımızı koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hasta da bakıyoruz, temizlik de yapıyoruz

New York'ta hak mücadelesi veren bir başka sağlık çalışanı Mayra Lopez ise hemşirelerin dışında destek kadrolarında da sıkıntı yaşandığını belirtti. Lopez, "Hemşireyiz ama her şeyi yapıyoruz. Hasta da bakıyoruz, temizlik de yapıyoruz. Bu bizim işimiz değil ama günün sonunda yeterli elemanımız olmadığı için yapıyoruz." diyerek, hastane yönetimini eleştirdi.

Hemşire Lopez, "Sabah, akşam, gece vardiyası hepsine kalıyoruz. Ve sorumlu hemşireler olarak bazen pek çok sorunla da karşılaşıyoruz. Çünkü destek kadro için hemşirelik ofislerini aradığımızda, 'Elimizdeki kadronun hepsi bu' cevabını alıyoruz. Bu yüzden biraz sinir bozucu bir durum içindeyiz." diye konuştu.

Fransa

Fransa’da sağlık sistemindeki kriz, acil servislerde ortalama 10 saati bulan bekleme süreleri, koridorlarda yatan hastalar, zamanında müdahale edilemediği için hayatını kaybeden hastalarla belirginleşti.

Doktorlarla sağlık çalışanlarının, yoğun çalışma saatleri ve maaş yetersizliği gerekçesiyle Kovid-19 salgınıyla birlikte önemli oranda iş bırakması ve uzun süreli izne çıkmasının yanı sıra ülkede Aralık 2022'den bu yana pratisyen hekimlerin grevlere gitmesi de Fransa’da sancılı bir dönem geçiren sağlık sisteminin kronik sorunlarını gün yüzüne çıkardı.

Ülkede, Kovid-19, grip ve bronşiolit salgınlarının aynı anda görülmesiyle iyice belirginleşen sağlık sistemi krizinin, Fransa’da uzun süredir var olan "sağlık personeli yetersizliği" sorununun bir yansıması olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Son dönemde önemli ölçüde doktorun emekliye ayrılması hesaba katılmazsa dahi ülkede, veriler 2022’de sadece 220 bin doktorun ülkede görev yaptığını gösteriyor.

Temmuz 2020’de imzalanan anlaşmayla hemşirelerin maaşı artmasına rağmen çalışma koşulları artarak daha kötüye gitti. Kovid-19’un halen haftada 500’den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı Fransa’da tüm sağlık personeli, haftada en az 60 saat olacak şekilde çalışırken, bazı personel 70 saatten fazla mesai yapıyor.

Diğer yandan stajyer doktorlarda da durum farklı değil. 10 stajyer doktordan 7’si haftalık yasal azami çalışma saati olan 48 saatten fazla çalışıyor.

İngiltere

Ülke genelinde hastanelerdeki yüksek yatak doluluk oranları ve personel eksikliği sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında uzun süre bekleyen ambulanslar, sağlık sisteminde süregelen krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında da "bugüne kadarki en yüksek seviyeye" ulaşıldığına dikkati çeken Royal College of Emergency Medicine'ın Başkanı Dr. Adrian Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." dedi.

Enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını reddeden sağlık çalışanları ülke çapında grevlerini sürdürüyor. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık 2022'de 1 günlük greve giden on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine 20 Aralık'ta ikinci kez iş bıraktı.

Doktorlar da greve gitmek için oylama başlattı. İngiltere genelinde yaklaşık 4 bin 200 fizyoterapist de 26 Ocak ve 9 Şubat'ta greve gidecek. Maaşlarında 2008'den bu yana yüzde 26,1'lik bir kesinti olduğunu belirten yaklaşık 45 bin pratisyen hekim de 9 Ocak'ta grev oylaması başlattı.